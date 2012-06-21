Німецькі вчені з Товариство Макса Планка виявили сліди молочних білків у зубному камені людей, які поховані в курганах Східної Азії. Вік стародавнього молочного білка становить п'ять тисяч років, йдеться в публікації на сайті Інституту історії людства.
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Раніше вважалося, що молочне скотарство з'явилося на території сучасної Монголії приблизно 1700 років до нашої ери, однак нове дослідження дозволяє припустити, що розведення тварин заради молока практикувалося і раніше. Молочне тваринництво могло з'явитися в Східній Азії раніше, ніж в 3000 році до нашої ери.
«Монголи-кочівники, які населяли пустелі Східної Азії п'ять тисяч років тому, регулярно вживали молоко і молочні продукти – на це вказують сліди молочних білків, які ми знайшли в зубному нальоті у великої кількості людей, похованих в східно-азіатських курганах», – розповідає Джесіка Хенді, одна із керівників дослідження.
Сліди молочних білків, які виявили вчені в древніх могилах, вказують на молоко різних видів тварин – це, зокрема, молоко верблюдів і коней, а також овець, кіз і корів. Вчені досі не знають, коли і як конкретно зародилося молочне тваринництво на сході Азії, але вважається, що воно могло існувати і до того, як сюди прибули скотарі з Європи.
Раніше "Урядовий кур'єр" повідомляв, що метеорити з Сонячної системи допомогли Землі стати живою. Вчені вважають, що метеорити з віддалених куточків Сонячної системи доставляли на Землю велику кількість води, вуглецю і летючих речовин, завдяки чому на нашій планеті стало можливим зародження життя.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»