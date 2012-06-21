Спалах нового коронавірусу SARS-CoV-2, збудника респіраторного захворювання COVID-19, змусила вчених багатьох країн терміново шукати вирішення проблеми. Наразі не існує ні противірусних препаратів з доведеною ефективністю, ні вакцин для профілактики захворювання COVID-19, повідомляє «Урядовий кур’єр», з посиланням на журнал Biorxiv.
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Крок до розуміння механізму дії цього вірусу зробила міжнародна група вчених. Дослідники на молекулярному рівні вивчили, як цей коронавірус захоплює організм людини під час зараження. Вони прийшли до висновку, що існує великий потенціал для систематичного вивчення залежностей господаря від вірусу SARS-CoV-2 і вирішили усунути прогалину в знаннях шляхом систематичного картування ландшафту взаємодії між білками SARS-CoV-2 і людиною.
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Для цього був використаний метод тандемного афінного очищення за допомогою кульок Магстрепа. Пептиди знесолювали і аналізували за допомогою мас-спектрометрії. Дослідники експресували 26 з 29 вірусних білків у клітинах людини та ідентифікували людські білки, фізично пов'язані з кожним з них.
Всього було виявлено 332 високонадійні взаємодії вірусного білка SARS-CoV-2 з людськими білками. Для кожного з вірусних білків був проведений аналіз, який виявив основні клітинні біологічні процеси їх взаємодії з імунною системою людини. Якщо порушити мережу взаємодії вірусу і білка людини, то це і підкаже спосіб лікування хвороби.
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«Серед цих зв'язків ми ідентифікували 66, що піддаються медикаментозному лікуванню людських білків. Потенційно ефективними препаратами виявилися 69 з'єднань, які діють на знайдені мішені. Вони знаходяться на етапах клінічних та доклінічних досліджень», – говорить провідний дослідник доктор Девід Гордон з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско. Зараз вчені проводять серію тестів, щоб оцінити ефективність цих сполук.
Ідентифікація факторів залежно від господаря, що впливають на розвиток вірусної інфекції, може дати ключ до розуміння механізму дії ефективних молекулярних мішеней для розробки противірусних препаратів проти SARS-CoV-2 і інших смертоносних штамів коронавірусу.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»