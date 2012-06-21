Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Американські вчені виявили антитіло, здатне нейтралізувати всі відомі мутації коронавирусної інфекції. Дослідження опубліковане на сайті Медичної школи Університету Вашингтона в Сент-Луїсі.

Всього вчені вивчили 43 зразки і проаналізували, наскільки вони запобігають зараженню вихідним варіантом SARS-CoV-2 в чашці Петрі. Потім дев'ять найпотужніших нейтралізуючих частинок протестували на гризунах.

В результаті з'ясувалося, що SARS2-38 може боротися з поширеними варіантами коронавирусу – "альфа", "бета", "гамма", "дельта", "каппа", "йота", – а також рідкісними мутаціями.

«Це антитіло має одночасно високу нейтралізуючу здатністю (дуже добре працює при низьких концентраціях), так і широко нейтралізує (працює проти всіх варіантів)», - зазначив один з авторів роботи Майкл С. Даймонд, який також є професором молекулярної мікробіології, патології і імунології .

Раніше австрійські вчені з'ясували, що поява і поширення нових штамів вірусу була спровокована скасуванням обмежень, введених у багатьох країнах під час пандемії COVID-19. Модель, побудована вченими, показала, що ризик появи мутацій залежить від двох чинників: частки вакцинованого населення і порогової кількості інфікованих. У результаті обчислень дослідники прийшли до висновку, що необхідно зробити щеплення більшості населення (як мінімум 60%).

Нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров'я внесла у список, які «викликають заклопотаність» чотири мутації SARS-CoV-2: "альфа" (спочатку був виявлений в Великобританії), "бета" (Південна Африка), "гамма" (Бразилія) і "дельта" (Індія) . При цьому останній продовжує мутувати.