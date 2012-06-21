Встановлено, що кишкові бактерії здатні впливати на поведінку і психіку людини через свою здатність взаємодіяти з головним мозком за допомогою гормонів-нейромедіаторів. Учені з Нідерландів і Бельгії провели масштабне дослідження, в ході якого змогли встановити, що зниження якості життя людини супроводжується змінами складу мікрофлори кишечника. Іншими словами, експертам вдалося знайти бактерії, що провокують розвиток депресії. Крім цього, бактерії, як виявилося, пов'язані з такими захворюваннями як хвороба Паркінсона та Альцгеймера.
В ході дослідження вчені вивчили інформацію про якість життя 1054 випробовуваних, після чого порівняли дані факти з результатами аналізів піддослідних про наявність і склад кишкових бактерій. Як і здогадувалися фахівці, мікрофлора пацієнтів з депресією відрізнялася від кишкової мікрофлори піддослідних з гарною якістю життя. Кишківник пацієнтів, які страждали на депресією, менше наповнений бактеріями Flavonifractor, які відповідають за придушення запальних процесів. Крім того, вчені зафіксували невелику кількість мікробів Coprococcus і Dialister.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»