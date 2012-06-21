Білок GDF11 допомагає боротися зі старінням і може запобігати онкологічним захворюванням. Про це заявили французькі вчені з Інституту Пастера. Результати їх роботи опубліковані на порталі MedicalXpress.
Дослідники провели низку експериментів на мишах. З'ясувалося, що ін'єкції білка старим гризунам відновлювали кровоносні судини в мозку і посилювали нейрогенез. Крім того, вчені довели, що GDF11 допомагає імітувати дію дієт, ефективних для запобігання хворобам серця і онкологічних захворювань.
«Ці дані обнадіюють і підтримують ідею використання GDF11 при лікуванні деяких метаболічних недуг, таких як ожиріння і нейродегенеративні захворювання», – заявив один з авторів дослідження професор П'єр-Марі Льєдо.
Медики також вважають, що головними чинниками розвитку онкологічних захворювань є куріння і зайва вага.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»