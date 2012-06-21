Британські вчені знайшли доісторичний череп віком понад 150 000 років, який колись належав вимерлому гігантського буйволові. Череп знайшли глибоко в холодному грунті англійського кар'єру. Відкриття зробив 29-річний палеонтолог Джеймі Джорданом, який відправився в кембріджшірскій кар'єр, місце, яке він вивчав протягом багатьох років. Джордан додав, що череп колись належав дорослому зубру.
Вимерла тварина, також відома як предок сучасних степових бізонів, важила як мінімум дві тонни і височіла б на над людиною аж на два метри. «Я вивчав це місце роками і знаходив сотні черепів буйволів раніше, але ніколи не траплялося нічого подібного – це дуже незвично», – прокоментував свою знахідку Джордан. За словами молодого палеонтолога, череп, який складається з декількох частин, буде повністю реконструйований після повного очищення і просушування. «Череп ширше моїх грудей і буде важити близько 50 кылограм, коли він буде готовий», – зазначив Джордан.
Цей вимерлий буйвол у кілька разів перевершує за габаритами своїх нащадків, степових бізонів. Будучи колись поширеним на території всієї Америці, цей велетень піддався винищення з прибуттям колоністів і мало не вимер повністю. Але влада США вчасно одумалися і сто років тому прийняли закон про заборону на полювання бізонів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»