Палеонтологи описали раніше невідомий вид скам'янілого птаха, який жив разом з динозаврами, повідомляє сайт Кембріджського університету.
Птах існував 66,7 млн років тому, тобто менш ніж за 1 млн років до падіння астероїда, який знищив динозаврів. Череп знайденої істоти має спільні риси з черепами сучасних качок і курей. Тому вчені ласкаво назвали пращура пернатих «чудо-курчам».
Череп «чудо-курчати» був знайдений у вапняковому кар'єрі в Нідерландах, недалеко від кордону з Бельгією. Вчені вважають, що його дослідження допоможе знайти відповідь на питання, чому птахи пережили масове вимирання, а величезні динозаври – ні.
Науково «чудо-курча» назвали Астеріонісом (Asteriornis maastrichtensis), на честь грецької богині падаючих зірок Астерії.
«Ми вважаємо, що це ім'я для досі невідомої істоти, яка жила безпосередньо перед ударом крейдового астероїда, досить вдале», – каже співавтор дослідження д-р Даніель Ксепка з музею Брюса в Грінвічі, штат Коннектикут. «У грецькій міфології Астерія перетворює себе на перепела, і ми вважаємо, що Астеріонісом був древнім предком для перепелів, а також для курей і качок».
Той факт, що Asteriornis знайшли в Європі – це ще одна річ, яка робить відкриття таким надзвичайним. «Викопні рештки пізнього крейдяного періоду птахів, що мешкали на території сучасної Європи надзвичайно рідкісні», – заявив співавтор д-р Джон Ягт з музею Natuurhistorische Maastricht в Нідерландах. «Відкриття Астеріоніса дає одне з перших доказів того, що Європа була ключовою територією ранньої еволюційної історії сучасних птахів».
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Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»