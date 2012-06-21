Ось уже кілька місяців вчені разом з лікарями в різних країнах світу займаються пошуком ефективного лікування коронавірусної інфекції. Керівник Середземноморського Інституту інфекційних захворювань у Марселі Дідьє Рауль розповів, що експериментальна методика нарешті дала позитивні результати.
Для того, щоб протестувати нову методику, було запрошено 1004 пацієнти, у всіх у них було підтверджено захворювання COVID-19 — новий тип коронавірусу. У підсумку, 1003 добровольці після терапії стали абсолютно здоровими, і це беззаперечний успіх, каже фахівець.
Автор нової роботи повідомляє, що терапія базується на використанні противомалярійного препарату гідроксихлорохіну. Хворі приймають його разом з антибіотиком азитроміцином. Цей антибіотик з групи макролідів, представник азалідів, має широкий спектр антимікробної дії. Експерименти допомогли показати, що таке поєднання препаратів під контролем фахівців допоможе побороти вірус приблизно за сім днів.
Раніше цей протималярійний препарат і антибіотик використовували на невеликих групах пацієнтів, тому не можна було точно сказати про те, що ця схема лікування ефективно працює. Натомість цей експеримент, в якому взяла участь велика кількість хворих різного віку, показав, що тепер науковий хід думки в галузі лікування коронавірусу може сильно змінитися.
«Нині ми не можемо говорити про стовідсотковий успіх. Проблема полягає в тому, що досі немає міжнародних досліджень в галузі науки, здатних довести ефективність гідроксихлорохіну. Поки що наша методика так і залишиться на експериментальному рівні», — кажуть автори роботи.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»