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Астрономи проаналізували доступні параметри екзопланети K2-18b, і з'ясували, що на ній можуть бути всі умови для існування земного життя. Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на дослідження в Astrophysical Journal Letters.
Екзопланета K2-18b, розташована у 124 світлових роках від Землі, знаходиться в так званій «зоні населеності» своєї зірки. Це означає, що умови на планеті повинні підходити для звичного нам життя, кажуть вчені.
Планета K2-18b обертається навколо зірки K2-18, яка відноситься до червоних карликів. Маса K2-18b перевищує масу Землі приблизно у 9 разів, а радіус екзопланети приблизно в два з половиною рази більше радіуса нашої планети. Період обертання екзопланети, при цьому, становить всього тридцять три земних дні.
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З огляду на той факт, що K2-18b розташована в зоні населеності (тобто, планета знаходиться на такій відстані від своєї зірки, при якому на її поверхні може існувати рідка вода), вчені не дуже здивувалися, коли в 2019 році в атмосфері екзопланети виявився водяну пару. Тепер з'явилося нове дослідження, в якому атмосфера K2-18b вивчена більш докладно.
«Нам вдалося підтвердити, що в атмосфері цієї екзопланети є значні обсяги водяної пари. Рівень аміаку і метану, при цьому, виявилися нижче розрахункових. Ми поки не знаємо, чи існує життя на планеті K2-18b, але якщо говорити теоретично, то це можливо. Планета знаходиться в зоні населеності і підходить для розвитку органічного життя», – говорять співробітники Кембріджського університету (Велика Британія).
Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр" у найгарячішої планети – залізне небо. Астрофізики виявили залізо (і титан) в атмосфері найгарячішої з нині відомих екзопланет – розпеченого газового гіганта KELT-9 b.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»