Предки людей займалися виготовленням знарядь праці задовго до появи виду Homo sapiens, до якого належимо ми. Вчені підтвердили це, виявивши кістяний наконечник гарпуна, зроблений 800 000 років тому, коли людини розумної ще не існувало.



Йдеться про одну із знахідок з Олдувайської ущелини, знайдених у 60-70 роках минулого століття. Тут працювали вчені під керівництвом Мері Лікі, які виявили багато цікавих артефактів, що збереглися з часів Homo erectus (людиниа прямоходячої). Масив кістяних знахідок, що нараховує 52 предмета, був повторно проаналізований антропологами з США.

Зауважимо, що попередній найдавніший такий гарпун, знайдений на території нинішнього Конго, датований віком «всього лише» 90 тисяч років. Досі він вважався яскравим свідченням унікальних інструментальних навичок людини розумної. Тепер ці погляди, мабуть, доведеться переглянути.

«Серед знахідок виявилися такі унікальні речі, як «молоток» з «ковадлом», рубила і навіть зазубрений наконечник, який, імовірно, був частиною гарпуна. Вік предметів – 800 тисяч років, тобто, вони були створені за сотні тисяч років до появи людей сучасного типу», – розповідає зі сторінок видання Journal of Human Evolution провідний автор нового дослідження, Майкл Панте (Michael Pante).

Вчені відзначають, що тепер немає сумнівів у тому, що практика виготовлення кістяних знарядь існувала ще до появи Homo sapiens. «Стародавні майстри Homo erectus самотужки відбирали для виготовлення знарядь відповідні кістки, а потім ретельно обробляли їх. Звичайно, вони не досягли такої майстерності, як більш пізні Homo sapiens, але, тим не менше, їх інструменти були досить непоганими, як для свого часу», – каже Майкл Панте.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»