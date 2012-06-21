Вчені оцінюють вік знахідки в 4,56 мільярда років. Метеориту майже стільки ж років, скільки самій Сонячній системі.
Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.
Об'єкт NWA 11119, швидше за все, є осколком древньої протопланети, яка загинула, ледь сформувавшись. У його складі досить багато трідіміта –дуже рідкісного на Землі мінералу, що складається з оксиду кремнію. «Цей мінерал становить близько 30% маси метеорита. Раніше ми ніколи з таким не стикалися », – говорять учені.
Стаття про дослідження метеорита опублікована в журналі Nature Communications. Дослідженням «космічного гостя» займалися фахівці з Університету Нью-Мексико. Вони сподіваються, що NWA 11119 допоможе пролити світло на процес формування планет в перші роки існування Сонячної системи.
«Зараз ми бачимо повністю сформовані планети, комети і астероїди. Але ж цікаво дізнатися – як вони формувалися, як росли ?, – говорить Карл Ейджі, один з авторів дослідження. – Цей метеорит (NWA 11119 - Ред.) розгадка головоломки, яка допоможе зрозуміти весь процес. Ми бачимо, що вулканічні процеси працювали немов доменні печі, переплавляючи породу і формуючи тверді тіла. Так формувалися всі планети».
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядовго кур’єра»