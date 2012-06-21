Вчені називають це відкриття «кардинальною зміною правил гри». Концентрація ртуті в озері, яке знаходиться під шаром вічної мерзлоти на Алясці, вдвічі більше, ніж сумарний вміст металу в океані, атмосфері і грунті Землі.
За даними Американського геофізичного товариства, це єдине і найбільше ртутне водосховище (122 мільйони літрів) на планеті. Вчені відзначають, що його розмір – дорівнює 50 олімпійським басейнам.
Якщо вічна мерзлота підтане, ртуть просочиться в океанські води, взаємодіючи з мікроорганізмами, потрапляючи в харчові ланцюжки і перетворюючись в метилртуть – небезпечний нейротоксин, здатний викликати численні відхилення, від рухових порушень до вроджених дефектів.
«Проблема не в тому, що озеро є. Поки його стримує вічна мерзлота – все нормально. Але ж ми знаємо, що клімат на Землі стає теплішим, – каже гідролог Пауль Шуста, провідний автор дослідження. – І хоча вимір рівня танення не було частиною нашого дослідження, очевидно, що танення вічної мерзлоти – спусковий механізм для ртуті. Це – фізика».
Вічна мерзлота замикала ртутний басейн з кінця льодовикового періоду. До цього дослідження вчені навіть не припускали, яка кількість небезпечного важкого металу ховається під Аляскою.