Вчені з Великобританії і Малайзії повідомили, що їм вдалося знайти найвище тропічне дерево в світі. Про це повідомляє «Бі-бі-сі».
Найвище дерево знаходиться в заповідній зоні долини Данум в малайзійському штаті Сабах. Його висота складає понад 100 метрів.
Дерево отримало назву «Менара», що в перекладі з малайзійського означає «вежа».
У матеріалі йдеться, що для підтвердження рекорду вченим з Оксфордського університету довелося вдатися до 3D-сканування і використання дронів. Потім місцевий альпініст Ундінг Джамі самостійно виміряв дерево спеціальною стрічкою.
«Чесно кажучи, вид зверху був неймовірним. Я не знаю, що сказати, крім того, що це було дуже-дуже-дуже дивно», – поділився своїми враженнями Джамі.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»