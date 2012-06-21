Вчені Стенфордського університету відкрили спосіб охолодження комп'ютерів світлом. Вони опублікували статтю, в якій описали принцип роботи так званого фотонного охолоджувача для чіпів.
Щоб зрозуміти ідею вчених, потрібно згадати, що теплове випромінювання – це, по суті, світло в невидимому інфрачервоному спектрі. Правила такі, що якщо на об'єкт надходить більше фотонів, тобто частинок світла, ніж він віддає, то температура його підвищується.
Фотонний охолоджувач, власне, збільшує інтенсивність вихідного випромінювання. Так він прискорює процес тепловіддачі. Вчені говорять, що такий метод здатний наблизитися до максимального можливого ККД.
Правда, на практиці фотонний охолоджувач поки не перевіряли. Тільки теоретично, на комп'ютерній моделі. Вчені втім впевнені, що такі системи охолодження зможуть в майбутньому підвищити ефективність електронних пристроїв.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»