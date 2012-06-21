Вчені проаналізували віруси кажанів і виявили в їх геномах фрагменти, що нагадують елементи генома нового коронавірусу SARS-CoV-2. Цей факт є підтвердженням природного походження вірусу, який спровокував пандемію COVID-19.
Суперечки про походження коронавірусу не вщухають, тому дослідження з цієї теми проводять багато вчених. Біологи з Австралії і Китаю вирішили вивчити генетичну структуру вірусів, поширених серед кажанів, щоб отримати дані про ймовірне походження SARS-CoV-2. Згідно зі статтею, яка була опублікована у виданні Current Biology, вчені порівняли SARS-CoV-2 з вірусом RmYN02, який є одним із найближчих родичів нового патогена.
«У деяких частинах геному вірусу RmYN02 є вставки амінокислот, подібні тим, що є в геномі SARS-CoV-2. Йдеться про фрагмент генома, який присутній у всіх вивчених зразках SARS-CoV-2. Подібність між важливими геномними елементами вірусів є досить сильною, але не 100-відсотковим, що говорить про те, що віруси еволюціонували паралельно», —відзначають автори дослідження.
За словами Вайфен Ші з Інституту біології патогенів при Першому медичному університеті Шаньдуна (КНР), чутки про штучне походження нового коронавірусу не мають жадного наукового доказу. Відповідно, не варто чутки сприймати серйозно.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»