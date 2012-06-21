Вченими Університету Нового Південного Уельсу було виявлено потенційні ліки від важкої кишкової інфекції. Ця хвороба провокується смертельно небезпечним штамом ентерогеморрагічною кишковою паличкою Escherichia coli.

Повідомляється, що небезпечний штам проникає в організм разом з їжею, а згодом починає виробляти токсин шига, що в свою чергу, загрожує збоями в роботі нирок і нервової системи. Причому для лікування хвороби не радять пити антибіотики, так як вони сприяють посиленню виробництва токсину.

В ході роботи вчені виявили молекулярний шлях, що впливає на синтез шкідливого з'єднання. Так, геном бактеріальних вірусів лямбдоідних бактеріофагів кодує токсин. У той же час, була знайдена інформаційна РНК, яка під час дозрівання може обмежити виробництво токсину. Таким чином, впливають на цю РНК або ж діють так само ліки можуть убезпечити вплив антибіотиків на бактерії.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»