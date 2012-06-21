Американські вчені знайшли пояснення болям у суглобах і м'язах, на які скаржаться деякі пацієнти, що перхворіли на коронавірусну інфекцію. Результати дослідження опублікував журнал Skeletal Radiology.

У деяких хворих на COVID-19 виникали ревматоїдний артрит, аутоімунний міозит або запалення фаланг пальців ніг.

Вчені з Північно-Західного університету разом з медиками з мережі клінік Northwestern Medicine провели дослідження за допомогою комплексу радіологічних методів – КТ, МРТ, УЗД – і з'ясували, що такі симптоми пояснюють аутоімунну реакцією організму.

«Ми зрозуміли, що коронавірус змушує організм атакувати сам себе, що може призвести до ревматологічних проблем, що вимагають тривалого лікування», – наводяться слова одного з авторів дослідження Сват Дешмука, доцента кістково-м'язової радіології в Школі медицини Файнберга Північно-Західного університету.

Вчений зазначив, що більшість пацієнтів одужують, але у деяких хворих симптоми зберігаються надовго, впливаючи на якість життя. У таких випадках йдеться про пошкодження нервів, порушення кровотоку або утворення згустків крові.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»