Початковими точками зараження коронавірусом SARS-CoV-2 з великою ймовірністю є келихоподібні і війчасті клітини в носі людини. Саме в них зберігається найвищий рівень білків ACE2 і TMPRSS2, за які «чіпляється» вірус, щоб потрапити в організм.
До такого висновку прийшла міжнародна команда вчених, що займається створенням атласу клітин людини (Human Cell Atlas, HCA), повідомляє «Урядовий кур’єр», посилаючись на сайт британського дослідницького інституту Wellcome Sanger.
Щоб з'ясувати, які клітини можуть бути залучені при передачі COVID-19, вчені проаналізували безліч наборів даних HCA для секвенування РНК окремих клітин з більш ніж 20 різних тканин неінфікованих людей. Матеріал для вивчення брався з легень, носової порожнини, очей, кишківника, серця, нирок і печінки. Генетиків цікавило, які клітини експресують обидва згадані вище білки. У підсумку головними «підозрюваними» стали келихоподібні і війчасті клітини в носі, які відповідають за вироблення слизу, а також фільтрацію і видалення з дихальних шляхів чужорідних частинок.
Ключові вхідні білки — ACE2 і TMPRSS2 — вчені виявили в клітинах рогівки ока і в слизовій оболонці кишківника. Це пояснює інший шлях зараження через очі і слізні протоки, а також пояснює можливість оральної передачі вірусу.
Більш детально з результатами дослідження можна ознайомитися в журналі Nature Medicine.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»