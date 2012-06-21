Нині онкологія є однією із найпоширеніших недуг у світі. Але через специфіку цієї хвороби лікування раку часто завдає організму людини істотної шкоди.
Наприклад, після курсу хіміотерапії у пацієнта можуть розвиватися інші хвороби, так як його імунітет знаходиться в пригніченому стані. Новий спосіб лікування спрямований, в першу чергу, не на зниження імунітету і «атаку» пухлини препаратами, а на підвищення імунітету.
Зокрема, вчені навчили організм «з’їдати» ракові клітини. В організмі людини за його імунітет відповідають макрофаги, які можуть захоплювати і поглинати вірусні клітини. Однак у нормальному стані макрофаги не здатні впоратися з раком. Дослідники змогли активувати макрофаги за допомогою рецептора CpG, завдяки чому у цих клітин з'явилося більше енергії для боротьби з раковими клітинами. Експерименти над лабораторними мишами показали, що при такому лікуванні пухлина значно зменшується, а гризуни живуть довше.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»