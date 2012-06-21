Минулого місяця Колумбія – один з головних експортерів бананів у світі – підтвердила, що культура масово гине через грибок TR4. Глави американських торгових компаній виділили кошти на розробку генномодифікованих сортів бананів, стійких до цього грибка. Тепер дослідники повідомили, що успішно використовували інструмент редагування генів CRISPR / Cas9 для запобігання вимирання рослин.
Про свої успіхи розповіла група вчених з Квінслендського технологічного університету. Вони ввели ген дикого банана в комерційний сорт, а також використовували CRISPR, щоб підвищити стійкість рослини до грибка.
Генномодифіковані банани пройшли польові випробування: їх висадили на площі, зараженої грибком, і рослини не загинули. Вчені вже подали заявку на отримання дозволу вирощувати і продавати банани з 2021 року.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»