Три химерні види глибоководних істот виявили вчені в одній із найглибших частин Тихого океану – траншеї Атакама, розташованій на глибині майже 7 миль біля берегів Перу і Чилі.
Про це повідомляє «Урядовий кур’єр», посилаючись на іноземні ЗМІ.
Група із 40 вчених з 17 різних країн об'єдналася для пошуку невідомих нині науці морських істот, які живуть у глибинах Тихого океану. Для свого дослідження вчені використовували підводні камери та інше обладнання.
За допомогою цих інструментів вони змогли знайти трьох цікавих істот, які, на їхню думку, є видами равликів, і живуть на глибині 5 миль. Наразі цих риб просто називають рожевою, блакитною і фіолетовою рибою Атакама.
«Ці риби є частиною сімейства Liparidae, вони не відповідають звичному стереотипному образу того, як повинна виглядати морська риба», – заявили вчені з британського університету Ньюкасла, який приєднався до експедиції. «Замість гігантських зубів і загрозливої статури, ці риби, які живуть у найглибших частинах океану, маленькі, напівпрозорі, позбавлені луски, – і дуже винахідливі, адже живуть там, де не можуть існувати інші організми».
Вчені зафільмували диво-риб, і навіть зловити їх, заманивши у пастку.
«Їхня будова тіла така, що ідеально пристосована для життя при сильному тиску, а найтвердішими в скелеті є кістки у внутрішньому вусі, вони підтримують рівновагу, і зуби. Без екстремального тиску і холоду, які підтримувати їх тіла, рибки надзвичайно крихкі, вони швидко «тануть», коли їх виштовхують на поверхню», – розповіли вчені.
Вчені сподіваються продовжити вивчення нововиявлених істот і планують оприлюднити свої висновки, зокрема відеоматеріали і фотографії, на конференції Challenger 2018 в Університеті Ньюкасла вже на цьому тижні.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»