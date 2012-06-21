У деяких пацієнтів, які перенесли коронавірусну інфекцію навіть у легкій формі, потім проявляються ознаки хронічного захворювання. До такого висновку прийшли автори міжнародного дослідження, які вивчали процес відновлення пацієнтів після COVID-19. Результати дослідження опубліковано в Journal of Clinical Medicine.

Автори вивчили дані 1837 хворих молодого віку (середній вік – 47 років), у яких COVID-19 протікав легко. Пацієнти перебували на амбулаторному лікуванні. При цьому скарги зберігалися протягом мінімум трьох місяців після хвороби.

Із загальної статистики у 98% пацієнтів зберігалася втома, у 90% – м'язова слабкість, у 88% – проблеми зі сном і у 87% були різні болі. Багато пацієнтів скаржилися на зниження продуктивності праці і потребували медичної допомоги. При цьому до захворювання більшість людей (86%) вважали себе здоровими, однак після того, як перенесли COVID-19, здоровими себе називають тільки 6%, ще 64% оцінили свій стан як «помірний», а 30% назвали його поганим. Майже третина пацієнтів продовжують потребувати догляду і медичної допомоги через три місяці після зараження коронавірусною інфекцією.

Автори дослідження відзначили, що важкі пацієнти після хвороби проходять реабілітацію, на відміну від тих, хто перехворів у легкій формі і отримував амбулаторну допомогу. Але ці хворі в найближчому майбутньому можуть мати серйозні проблеми зі здоров'ям, що створить величезне навантаження на систему охорони здоров'я в усіх країнах, відзначили вчені.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»