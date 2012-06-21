Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур'єр»

Міжнародна команда вчених провела масштабне дослідження, встановивши, що коронавіруси викликали епідемії серед стародавніх людей, що населяли Східну Азію. Про це повідомляє журнал Current Biology.

Вчені з Квінслендського технологічного університету (QUT, Австралія), Університету Арізони, Каліфорнійського університету в Сан-Франциско і Університету Аделаїди з'ясували, що велика епідемія коронавірусної інфекції вразила цей регіон майже 20 тисяч років тому.

Як повідомляють вчені, у сучасному геномі людини присутня еволюційна інформація, «яка простежується на десятки тисяч років назад, подібно до того, як вивчення кілець дерева дає нам уявлення про умови, в яких воно росло».

Фахівці вивчили зміни в генах людини, що кодують білки, які взаємодіють з SARS-CoV-2. Після цього вони синтезували білки людини і SARS-CoV-2 і продемонстрували, що вони взаємодіють безпосередньо і свідчать про консервативну природу механізму, який використовується коронавірусами для зараження клітин.

Потім біоінформатики проаналізували еволюційні зміни в геномі людини. Вони зробили це, щоб знайти докази того, що предки жителів нинішніх Китаю, Японії, Монголії, Кореї та Тайваню пережили епідемію коронавірусу, подібну COVID-19.

Під час епідемії «відбір сприяв варіантам генів людини, пов'язаних з патогенезом, з адаптивними змінами, імовірно, що ведуть до менш тяжкого захворювання.

Раніше британські вчені назвали нову версію походження коронавірусу. Провівши дослідження, вони знайшли генетичні адаптації, які виявилися аналогічні тим, що були зроблені самим вірусом SARS-CoV, що викликав спалах пневмонії ще в 2003 році.