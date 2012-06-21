На території Японії росте трав'яниста рослина асітаба. Воно є одним із символів «країни сонця, що сходить». У ній є речовина з молекулами, що змушують клітини організму працювати у кілька разів швидше. Відповідно, якщо клітини працюють активніше, то швидше переробляють «білкове сміття». Саме завдяки цьому компоненту експериментальні мухи прожили на 20% довше, ніж передбачалося.
За останні 100 років люди на Землі почали жити довше, таким чином збільшилося населення планети. З'явилося більше хвороб від старості, вони почали частіше прогресувати. Саме з цієї причини вчені займаються створенням препарату, який продовжив би молодість. Нині речовина DMC є потенційним кандидатом на роль такого препарату. Зараз вчені перевіряють цей метод продовження життя на людях.
Буквально днями вчені посперечалися про суть процесу старіння і смертності людей і тварин. Одні біологи і еволюціоністи вважають, що ці процеси контролюються закладеною в людині «програмою смерті». Тобто в організмі є набір генів, які змушують тіло ставати немічним і поступово вмирати. А інші фахівці вважають, що старіння є випадковим процесом, при якому накопичуються мутації і випадкові «поломки» в клітинах. Цей процес накопичує в організмі старі клітини, які припиняють участь у роботі органів.
Тобто вчені намагаються знайти або створити такий препарат, який би стимулював Аутофагію, але не викликав би побічного ефекту.
DMC – компонент, є в японській рослині асітабі. Ця рослина є далеким родичем морквини і селери. Її здавна використовують у багатьох японських стравах і медичних препаратах.
Навіть невелика кількість сполуки, виходячи з дослідів, проведених на дріжджах та людських ракових клітинах, помітно зменшили швидкість їх старіння і загибелі в результаті появи фатальних «помилок» в ДНК або інших фатальних порушень в людському організмі.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»