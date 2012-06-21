Співробітники Університету Токіо (Японія), які опублікували наукову роботу на цю тему у виданні Communications Biology, впевнені, що бактерії або їх сліди повинні виявитися в невеликих тріщинах всередині вулканічних порід Червоної планети.
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Йдеться про тріщини, які з'являються у вулканічних породах після їх охолодження. Вузькі, менш одного міліметра в діаметрі, ці тріщини заповнюються глинистими мінералами, які ідеально підходять для розвитку деяких видів одноклітинних організмів. Тут живуть цілі співтовариства мікроорганізмів, які утворюють надзвичайно густонаселені «міста» — щільність бактеріальних клітин може становити до 10 млрд на кубічний сантиметр.
«Ці мікроби живуть глибоко під морським дном — ми отримали їх зразки за підсумками буріння на 125 метрів. Це аеробні організми — тобто, вони отримують енергію шляхом окислення органіки киснем. Неймовірно, але порода, в тріщинах якої ми знайшли цих бактерій, утворилася десятки і сотні мільйонів років тому. Ще один цікавий факт — зразки були зібрані в місцях, далеких від джерел гідротермальної активності. Тому у нас є всі підстави вважати, що такі ж тріщини з такими ж глинистими мінералами можуть існувати і на Марсі. А це означає, що тепер ми знаємо, де саме слід шукати життя на Червоній планеті», — розповідають японські вчені.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»