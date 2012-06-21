Діабет, ожиріння і онкологічні захворювання можуть передавати від людини до людини, незважаючи на те, що вважаються неіфекційними заявили вчені з Канадського інституту перспективних досліджень, повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземі ЗМІ.
Нині розвиток раку фахівці пов'язують із генетичною схильністю, факторами навколишнього середовища і способом життя. Однак, за словами одного з авторів дослідження, професора Бретта Фінлі, онкологія та інші захворювання можуть передаватися через мікробіом.
Мікробіомом називають усі мікроорганізми, що існують в організмі, зокрема на шкірі. До них входять корисні бактерії, а також грибки і віруси.
Висновки канадських вчених засновані на трьох факторах: в ході досліджень вони встановили, що мікробіом хворих на рак, діабет або серцево-судинні захворювання відрізняється від мікробіома здорових людей.
Крім того, лабораторні експерименти показали, що перенесення такого зміненого мікробіома в здоровий орган призводить до зараження.
По-третє, фахівці довели, що мікробіом може передаватися від людини до людини через тісні контакти.
Наприклад, з'ясувалося, що кишкові мікроби подружжя були дуже схожі, але при цьому сильно відрізнялися від далеких родичів.
«Якщо ви додаєте ці факти, це говорить про те, що багато захворювань, які звичайно не класифікуються як інфекційні, все ж можуть бути заразними», – вказав Бретт Фінлі.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»