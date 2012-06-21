Дослідники з Індії та Швеції опублікували статтю, в якій детально описані мутації, що відрізняють «британський» штам SARS-CoV-2 від класичного «уханьського» коронавірусу. Про це повідомляють іноземні ЗМІ.



Йдеться про коронавірус, який відноситься до лінії B.1.1.7. Геном нового варіанту вперше секвенували у Великобританії в кінці 2020 року, тому штам назвали «британським». Вчені з'ясували, що у британського штаму 29 мутацій щодо оригінального варіанту Wuhan – все вказує на те, що новий штам мутує набагато швидше, ніж вважалося.



Деякі мутації, виявлені в нового штаму коронавірусу, допомагають патогену зв'язуватися з рецепторами клітин-господарів. Тобто, штам B.1.1.7 може бути більш небезпечним (як мінімум – більш вірулентним), ніж класичний коронавірус, до того ж, існують побоювання, що B.1.1.7 здатний ухилятися від вже створених вакцин проти COVID-19.



Для того, щоб з'ясувати, як мутації штаму B.1.1.7 впливають на темпи поширення і тяжкість перебігу коронавірусу, вчені зробили комплексне комп'ютерне моделювання. Дослідження показало, що швидкість передачі британського штаму на 70% вища, а кількість репродукцій на 0,4 більше, ніж у класичного «уханьського» коронавірусу. При цьому, множинність мутацій може послабити вірус, що буде проявлятися у вигляді менш тяжкого перебігу хвороби.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»