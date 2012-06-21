Запах бджолиних феромонів відлякує слонів, йдеться в дослідженні, опублікованому в Current Biology.
В Африці зіткнення між дикими слонами і людьми не є рідкістю і може бути трагічним для обох учасників. Слони знищують врожаї, ламають дерева, а іноді можуть і розтоптати людину. Люди, в свою чергу, часто вбивають слонів, які наближаються до поселень, вважаючи їх небезпечними і агресивними. Тому пошуки зособів, здатних вгамувати агресію слонів на відстані від житла і полів, є дуже актуальним, особливо з огляду на швидкість росту населення Африки.
Раніше вчені вже помітили, що непоганим засобом відлякати слонів є бджоли, і в новій роботі вчені працювали саме в цьому напрямку. Справа в тому, що коли велика тварина наближається близько до вулика, бджоли відчувають загрозу і виділяють тривожні феромони, щоб попередити інших бджіл бути готовими прогнати ворога. Слони навчилися розпізнавати цей запах і бояться його, щоб не бути покусаними сотнями бджіл.
Професор ентомології Марк Райт (Mark G. Wright) з Гавайського університету США і його південноафриканські колеги провели експеримент в одному з національних парків у Південній Африці. Дослідники взяли спеціальний засіб, який повільно вивільняє запах матриці SPLAT, виготовлений компанією ISCA Technology, і помістили в нього суміш феромонів, які африканські бджоли (Apis mellifera scutellata) виділяють під час небезпеки. З усіх компонентів, що входили до складу феромонів, у матрицю помістили тільки дві речовини, які викликають сильну реакцію у бджіл – ізоамілацетат і 2-гептанон у рівних пропорціях. Матриці помістили в білі шкарпетки і розвісили на висоті метра над землею поблизу водойм, які часто відвідують слони (Loxodonta africana). Контрольна група шкарпеток була також розвішана навколо водойми в інший день, але не мала запаху феромонів. Поведінку слонів, що наближалися до водойми, знімали на відео.
Більшість слонів (в середньому 75%), що наблизилися до шкарпеток із запахом досить близько, насторожилися і потім відійшли. Контрольні шкарпетки без запаху слони або ігнорували або проявляли до них інтерес: пробували взяти їх хоботом і роздивитися ближче, – жодна шкарпетка без феромонів слонів не налякала.
Деякі фермери вже використовують цю властивість і встановлюють вулики по периметру своїх полів. Але використання матриць із запахом може бути дешевшим і ефективнішим методом у відлякуванні слонів. Спочатку матриці з феромонами розроблялися для відлякування шкідливих комах від полів і садів, але це дослідження відкриває нову можливість – використовувати феромони для безпечного відлякування великих ссавців, зокрема слонів.
Вчені також наголошують, що використання феромонів не зашкодить ні слонам, ні людям.