Як і всякий вірус, SARS-CoV-2 намагається обійти імунні пастки. Одні з найпотужніших засобів імунного захисту – це антитіла, і як раз проти антитіл SARS-CoV-2 використовує одну молекулу, яку знаходить в нашому власному організмі. Йдеться про білівердін, продукт розпаду гемоглобіну. Білівердін утворюється в селезінці, кістковому мозку, в імунних клітинах – макрофагах, в кишківнику.

Співробітники Інституту Френсіса Кріка з’ясували, що білівердін міцно зв'язується з S-білком нового коронавірусу. Про S-білок знають вже, здається, все: він сидить на поверхні вірусної частинки вірусу і допомагає йому проникнути в клітину; оскільки S-білок при цьому дуже добре стирчить з вірусної оболонки, він є зручною мішенню для антитіл. Більшість вакцин проти SARS-CoV-2 створені так, щоб навчити імунітет розпізнавати S-білок.

Але якщо на S-білок прикріпиться білівердін, антитіла почнуть його гірше впізнавати і знешкоджувати. У статті в Science Advances йдеться, що білівердін на 30-50% пригнічує зв'язування антитіл з S-білком. Справа не в тому, що білівердін суцільно покриває білкову молекулу – він дуже невеликий і приєднується лише до невеликої ділянки на S-білку. Але коли він вкриває цю ділянку, він фіксує певну просторову структуру S-білка, так що деякі ділянки білкової молекули стають недоступні для зв'язування антитілами. Білівердін, нагадаємо, це звичайний продукт метаболізму, так що можна сказати, що коронавірус ховається від антитіл з нашою ж допомогою

Навіть проти одного і того ж білка наш імунітет здатний створити одночасно кілька різновидів антитіл – вони просто будуть хапати білок за різні місця. Але якщо деякі з антитіл раптом виявляються марними, це послаблює імунну атаку на вірус, нехай навіть всі інші антитіла продовжують працювати. Ймовірно, якщо знизити рівень биливердина в крові, імунітет зможе швидше перемогти вірус, не даючи хворобі затягнутися.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»