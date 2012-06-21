Вчені знайшли причину, через яку рак важко піддається лікуванню. Це кільцеві молекули позахромосомних ДНК, які сприяють агресивності пухлини. Було проведено дослідження впливу молекул на активність генів.
Вчені Стенфордського університету, Каліфорнійського університету і Медичного інституту Говарда Хьюза прийшли до висновку, що саме кільцева ДНК переважає в ракових клітинах у хворих людей. Вона і відіграє головну роль у розвитку пухлини. Результати роботи опубліковані в журналі Nature.
У половини хворих позахромосомна ДНК міститься в ракових клітинах. Вона впливає на те, що ці клітини утворюють відразу кілька копій онкогенів, тобто розмножуються. Завдяки цьому пухлина швидше пристосовується до різних методів лікування, зокрема, до хіміотерапії.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»