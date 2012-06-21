Вчені з'ясували, з чим пов'язана триваліше життя жінок. Статтю на цю тему вчора опублікував журнал Aging Cell.
За словами генетиків, тривалість життя чоловіків і жінок залежить не тільки від соціальних чинників, а й генетичних. Як зазначила Дена Дуба з університету Каліфорнії в Сан-Франциско, у жінок є додаткова копія гена, який уповільнює старіння.
Справа в тому, що «чоловіча» Y-хромосома майже не містить в собі життєво важливих генів. У свою чергу, «жіноча» X-хромосома дуже важлива для життя і слабкої, і сильної статі, і порушення в роботі її генів зазвичай призводять до фатальних наслідків. Ці особливості статевих хромосом наштовхнули вчених на думку, що довголіття жінок може бути пов'язане із «зайвою» X-хромосомою.
Для перевірки своєї теорії генетики виростили чотири групи гризунів самців і самок. Половина з них мала «неправильний» набір хромосом – вчені змогли виростити як самців з XX-хромосомами, вставивши в їх ДНК бракуючі фрагменти Y-хромосоми, так і створити «трансгендерних» самок з XY-набором.
Біологи провели три роки за спостереженням життя цих гризунів. Результатом дослідів виявилося те, що тривалість життя залежала здебільшого не від статі тварини, а від набору хромосом.
І «неправильні» ХХ-самці, і нормальні ХХ-самки жили довше, ніж XY-самки і самці. Що цікаво, «зайва» Х-хромосома захищала самців від смерті дещо слабше, ніж самок. Тому вчені прийшли до висновку, що жіноче довголіття можна пояснити не тільки соціальними факторами, а й генетичною схильністю.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»