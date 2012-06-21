Раніше вважалося, що комарі визначали жертву лише за температурою тіла і за видихуваним вуглекислим газом. Але виявляється, їх приваблює і піт людини.
Нещодавні дослідження вчених показали, що нюхові рецептори в антенах комарів, позитивно реагують на хімічні реакції в поту людини.
Вчені з'ясували, що саме кислотні летючі речовини, що виходять з організму людини, є ключовими для комахи у пошуку потенційної жертви.
Вони вважають, що комарі знаходять об’єкти нападу за запахом поту. Таким чином, вчені нарешті знайшли пояснення, чому одних людей комарі кусають, а інших «обходять» боком. Існували версії, що деякі групи крові не до смаку комасі, але ймовірно, це були припущення людей, які не розуміють за яким принципом комар вибирає жертву.
Однак з упевненістю сказати, що хто не потіє, того не кусають, не можна. Тому що навіть хороший антиперспірант на 100% не зможе захистити людину від укусу комара. Адже, по-перше, він летить на видихаючий вуглекислий газ і тепло тіла. А по-друге, піт виділяється не тільки в тих місцях, де використовується дезодорант, а й по всьому тілу.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»