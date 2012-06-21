Вважається, що головною причиною глобального потепління є накопичення в атмосфері Землі парникових газів: вуглекислого газу, метану тощо. Але ж вуглекислий газ утворюється не тільки в результаті якихось технологічних процесів, не тільки при згорянні вуглеводневого палива. Мільярди людей постійно видихають мільйони тонн СО2. І кількість СО2, яку виробляє будь-яка жива істота, залежить від активності її обміну речовин, розмірів тіла тварини і від загальної кількість таких особин, як вона.
Людина з ожирінням виробляє більше вуглекислого газу, ніж людина без ожиріння, і вчені з Копенгагенського університету вирішили порахувати, наскільки більше. При цьому вони враховували не лише суто метаболічний приріст СО2, а й додавали той СО2, який утворюється при виробництві продуктів харчування (адже повні люди споживають більше їжі), і ще той СО2, який виробляє транспорт – адже на перевезення людини з великою вагою пального витрачається набагато більше.
З’ясувалося, що через ожиріння в атмосфері з'являється на 20% більше вуглекислого газу, ніж якби ожиріння не було. А в цілому, про що йдеться в статті в журналі Obesity, ожиріння щорічно дає 700 мегатонн СО2, що становить 1,6% від усього СО2, виробленого людиною. Можна, звичайно, сказати, що ці 1,6% сприяють глобальному потеплінню, але, насправді, повні люди можуть втішитися тим, що внесок їх у цей процес дуже незначний.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»