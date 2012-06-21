Вчені Кембріджського університету (Великобританії) визначили головні генетичні зміни, які призвели до появи коронавірусу SARS-CoV-2. За словами вчених, виявлені адаптації були аналогічними тим, які спричинив вірус SARS-CoV, що викликав спалах пневмонії в 2003 році, повідомляє Phys.org.

Як пояснили фахівці, саме ці адаптації дозволили вірусу перейти з кажанів на людину. Передбачається, що існує особливий механізм, який робить цю групу вірусів схильною до мутацій, що дає можливість переходити до нових господарів.

У ході наукової роботи вчені проаналізували коронавірус RaTG13, геном якого на 96% схожий з геномом збудника COVID-19. Ключові відмінності зачіпають S-білок («шип»), який відіграє головну роль у зараженні вірусом людської клітини.

З'ясувалося, що у RaTG13 білок-шип не може ефективно зв'язуватися з клітинними рецепторами людини, але якщо в нього вставити певні ферменти білка SARS-CoV-2, то зв'язування поліпшується. У той же час, SARS-CoV-2 не зв'язується з рецепторами клітин кажанів, що говорить про існування проміжного господаря. Результати дослідження були опубліковані в журналі PLOS Biology.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»