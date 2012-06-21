Вчені з Кембриджського університету та інституту Пірбрайта виявили ключові зміни збудника коронавірусу SARS-CoV-2. Йдеться про трансформації, які зробили вірус небезпечним для людини.

З'ясувалося, що генетичні адаптації, які дозволили вірусу перейти від кажанів до людей, були аналогічні тим, що викликали спалах атипової пневмонії в 2003 році, йдеться в дослідженні, опублікованому в PLOS Biology. Таким чином, фахівці прийшли до висновку, що існує загальний механізм мутації цього сімейства вірусів.

Вчені порівняли SARS-CoV-2 і на 96% схожий на нього вірус RaTG13. Вони поміняли місцями ділянки S-білка (білок «шип»), який відповідальний за зв'язування вірусу з клітинними рецепторами людини ACE2.

З’ясувалося, що «шипи» SARS-CoV-2, що містять ділянки RaTG13, не можуть ефективно зв'язуватися з ACE2 і передаватися людям, у той час як у «шипів» RaTG13 з ділянками SARS-CoV-2 таких складнощів не виникало.

На думку вчених, результати їх досліджень свідчать про те, що зміни в S-білку SARS-CoV-2 відбувалися історично. Можливо, саме це відіграло ключову роль у тому, що вірус зміг подолати видовий бар'єр, перейти до людини і розровсюдитися до загальносвітових масштабів пандемії.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»