В умовах пандемії COVID-19 дуже важливим є дотримання усіх заходів безпеки. Для цього потрібно знати, що таке коронавірус SARS-CoV-2, яким чином він передається і наскільки життєздатним є.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ВООЗ повідомили, що на пошук ліків від COVID-19 потрібно кілька місяців
Вчені з Гонконгу з'ясували, що при температурі від 4° C вірус SARS-CoV-2 знаходиться в стабільному стані протягом досить тривалого періоду часу. Зокрема, при кімнатній температурі він цілком життєздатний протягом тижня, проте вже через два тижні помирає.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лікарі встановили час збереження COVID-19 в організмі
Скоротити термін життя вірусу, що знаходиться на тій чи іншій поверхні, допоможе обробка при високій температурі. Так, вчені встановили, що після обробки при температурі 56° C протягом півгодини вірус також перестає існувати. Якщо ж температуру підвищити до 70° C, то досить буде вже 5-хвилинної обробки. Також аналогічні результати дає і дезінфекція із застосуванням будь-яких речовин, що містять хлор.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вчений висловив гіпотезу звідки з'явився коронавірус
Раніше вчені з'ясували, на яких типах поверхонь коронавірус зберігається найдовше. З’ясувалося, що на картоні, газетах та подібних матеріалах вже через добу життєздатного коронавірусу не залишається, тому ймовірність заразитися через них вкрай низька. А ось на пластику і нержавіючій сталі вірус може зберігатися значно довший час.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»