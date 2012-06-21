Мігрень – неврологічне захворювання, його основним симптомом є нестерпний головний біль, від якого часто виникає нудота і помутніння зору. Ці напади бюлю вимотують хворого і знижують його працездатність і якість життя. Мігренню страждає один з 15 чоловіків і одна з п'яти жінок. Як показало недавнє дослідження іспанських вчених, опубліковане в Frontiers in Molecular Biosciences, мігрені пов'язані зі статевими гормонами, повідомляє «Урядовий кур’єр».
Команда вчених на чолі з Антоніо Феррером-Монтіелем (Antonio Ferrer-Montiel), професором з Університету Мігеля Ернандеса в Ельче, вивчала трійчастий нерв, що відповідає за чутливість тканин обличчя, м'які тканини склепіння черепа, тканини і слизові оболонки носа, рота і зубів. Вони вважають, що цей нерв бере участь у механізмі виникнення мігрені. Вчені стверджують, що статеві гормони впливають на роботу трійчастого нерва і підвищують його чутливість до триггерам мігрені (провокують її речовини або фактори). До них відносять зміни погоди, їжу, порушення сну, стрес, світло, шум та інші чинники.
За словами авторів дослідження, статеві гормони взаємодіють з іонними каналами клітин – тип мембранного білка, який дозволяє іонам (зарядженим частинкам) змінювати чутливість клітин до подразників. У результаті сприйнятливість організму до триггерам мігрені змінюється. Вчені виявили, що деякі статеві гормони, такі як тестостерон, перешкоджають розвитку мігрені, а пролактин і естроген, навпаки, сприяють і посилюють больовий синдром.
У результаті свого дослідження Феррер-Монтіель і його колеги визначили, що головним гормоном у механізмі виникнення мігрені є естроген. Вони з'ясували, що естроген підвищує ризик мігрені у жінок під час менструацій. Вчені помітили, що зміни рівня естрогену підвищують чутливість трійчастого нерва до зовнішніх подразників, що може викликати мігрень.
Вчені вважають, що потрібно й надалі досліджувати цей експеримернт. Поки вони провели досліди in vitro, вивчали вплив естрогену на лабораторних мишей з головним болем і незабаром почнуть проводити дослідження за участю людей. Якщо їх припущення підтвердяться, то в майбутньому з'являться нові методи терапії мігрені.
«У разі успіху ми зможемо розробити кращі індивідуальні методи лікування головного болю», – розповів професор Феррер-Монтіель.
Орес ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»