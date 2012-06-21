Ранньонеолітичне поселення Тель Абу-Хурейра, засноване на території сучасної Сирії в 9500 році до нашої ери, було знищене в результаті удару з космосу. Вчені вважають, що стародавнє поселення спопелили фрагменти комети.
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Тель Абу-Хурейра – одне з перших на Землі поселень ранніх хліборобів. Цей унікальний археологічний пам'ятник існував в Сирії, до того, як в 1970-х роках гребля Такба перекрила річку Євфрат на півночі країни і стародавнє поселення опинилося під водою.
Археологічний пам'ятник Тель Абу-Хурейра свідчив про те, що стародавні кочівники вперше осіли і почали вирощувати сільськогосподарські культури ще в 9500 році до нашої ери. Сьогодні лише великий курган вказує на місце, де раніше розташовувалося поселення, приховане під озером Асад.
Але до того, як утворилося озеро, археологи змогли ретельно вивчити і описати багато матеріалів, що залишилися від археологічної пам'ятки. До їх списку входило практично все, що можна уявити: частини будинків, продукти харчування та інструменти – велика кількість свідчень, які дозволили їм ідентифікувати перехід до сільського господарства майже 12 800 років тому.
Аналіз артефактів, вік яких обчислюється тисячами років, показав, що в руїнах Тель Абу-Хурейра ховалося щось неймовірне. «На місці поселення були виявлені фрагменти розплавленого скла, що утворилися при температурах, які були недоступні людям у ті часи. Йдеться про температуру повітря, при якій сучасний автомобіль перетворився б у розплавлену масу менш ніж за одну хвилину», – каже професор геології Джеймс Кеннет.
Дослідники вважають, що в кінці епохи плейстоцену в атмосфері Землі вибухнула комета, фрагменти якої знищили поселення Тель Абу-Хурейра. Високоенергетичний удар з космосу буквально стер з лиця нашої планети поселення ранніх хліборобів. Комета, яка спровокувала локальний апокаліпсис у Сирії, стала причиною вимирання великої кількості великих тварин (наприклад, мамонтів), знищила північноамериканську культуру Кловіс, а також викликала масу інших апокалістичних наслідків.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»