Вчені з Центру з контролю і профілактики захворювань Гуанчжоу оприлюднили результати дослідження виживаності новітньої коронавирусної інфекції. Фахівці з'ясували, як новий вірус довго здатний «жити» в зараженому приміщенні.

За словами експертів, COVID-19 може нікуди не подітися протягом 28 днів. При цьому чотири тижні поспіль вірус «виживав» на умивальнику у ванній кімнаті, в той час як в каналізаційному отворі термін перебування інфекції зменшився до трьох тижнів. На сидінні унітазу ковід і зовсім протримався не більш двох тижнів.

Також вчені відзначили, що найчастіше вірус знаходили на чашках (в 100% випадків), раковинах (12,82%), туалетних сидіннях (7,89%). Однакова кількість COVID-19 виявлялося на смартфонах і приліжкових столиках – по 5,56%.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»