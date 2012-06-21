Кози і вівці генетично дуже близькі, соціальна структура у овець і кіз теж дуже схожа, і одомашнювати їх почали приблизно в один і той же час. Проте, не дивлячись на всю близькість і схожість, вівці з давніх давен вважалися дурнішими за кіз. Щоб це перевірити науковці провели експеримент.

У недавній статті в Royal Society Open Science описаний досить простий експеримент: козу або вівцю заводили в невеликий загін, біля протилежної стіни якого стояла людина і пропонував козі або вівці смачний гостинець. Посередині загону був паркан, а збоку в паркані – дірка. Коза або вівця не могла по прямій дійти до частування, їй потрібно було взяти вправо або вліво. Під час експерименту і вівця, і коза кілька разів ходила через одну і ту ж дірку. Але потім хід крізь паркан перемістили на нове місце. Колишнім шляхом тварини пройти вже не могли і повинні були знайти новий маршрут.

Усі кози і вівці впоралися із завданням, тобто не було тих, хто вперся в паркан, так і не отримавши частування. При цьому у першому експерименті вівці швидше за кіз виявляли шлях до частування. Але потім, коли хід крізь перегородку опинявся в новому місці, вівці витрачали помітно більше часу, щоб його знайти. Дослідники роблять висновок, що у кіз інтелект більш пластичний, до нових ситуацій вони пристосовуються швидше і з новими труднощами справляються краще, ніж вівці, які вважають за краще вести себе так, як звикли.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»