Личинки комарів живуть у воді, вони ковтають дрібні частинки органіки, щоб вижити і сформуватися у дорослого комара. Однак вони можу проковтнути і частинками пластика, і ці частинки залишаються у їхньому організмі навіть після того, як личинки перетворюються на дорослих комарів.
Вчені з Університету Редінга спеціально помістили комарині личинки у воді з мікроскопічними частинками пластика (розміром приблизно з еритроцит), які флуоресціюють (короткочасно світяться після дії будь-яких променів). Через кілька днів флуоресціюючі частки з'являлися у личинок у мальпігієвих судинах (органі виділення у комах), залишившись там і після перетворення личинки в імаго, доморослого комара.
У статті в Biology Letters йдеться про те, що чим меншою була частка пластика, тим більшою була вірогідність, що личинка її проковтне і вона залишиться в її організмі назавжди. З огляду на те, яка величезна кількість живих істот харчуються комарами, можна уявити, наскільки велика їх роль в круговороті пластика в природі. Жаби, птахи, які полюбляють комарів, споживатимуть пластик. Але у жаб і птахів є свої природні вороги, і вони теж «ковтатимуть» пластик.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»