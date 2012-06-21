Пластмаси при нагріванні стають джерелом виділення парникових газів (метану і етилену) в атмосферу. До такого висновку прийшла група американських учених з Гавайського університету в Маноа (SOEST) в результаті дослідження, звіт про яке опублікований у журналі Plos one.
Для дослідження екологи брали пластмаси різної щільності і форми (полікарбонат, акрил, поліпропілен, полістирол і поліетилен), які використовуються зокрема для зберігання харчових продуктів, виробництва текстилю, зразки поміщали в наповнені водою і повітрям контейнери і піддавали впливу сонячних променів. Результати дослідів показали, що найбільшу кількість парникових газів виділяв поліетилен низької щільності. Наразі за обсягом виробництва і застосування він займає лідируюче місце в світі.
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Вчені також встановили, що після 212 днів експерименту спостерігалося значне збільшення концентрації метану, що виділяється полімерними матеріалами. Фахівці потім перемістили деякі із зразків у темні приміщення. З'ясувалося, що ті матеріали, які не піддавалися впливу сонячних променів, практично не виділяли небезпечних газів, у той час як піддавалися нагріванню продовжували випускати гази навіть у темряві. Крім того, пластмаси, що знаходилися в контейнері з повітрям, виділяли вдвічі більше метану і в 76 разів більше етилену, ніж поміщені в воду.
Девід Карл, провідний автор дослідження і професор SOEST, вважає, що «із накопиченням різного роду пластмас у навколишньому середовищі концентрація газів буде збільшуватися».
З огляду на згубний вплив, які парникові гази чинять на зміну клімату на планеті і ранимість екосистеми Землі в цілому, екологи ставлять питання про необхідність розробки спеціальних заходів щодо скорочення кількості пластикових відходів і поступової відмови від використання цього матеріалу в побутових і промислових цілях.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»