Вчені з Університету Осло з'ясували, що сотні мільйонів літрів води з океанів щоденно стікають у мантію Землі. Це явище називається глибинним водним циклом, повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.

Фахівці пояснили, що вода поглинається мінералами в мантії Землі в зонах субдукції (лінійно протяжні зони, уздовж яких відбувається занурення одних блоків земної кори під інші – прим. «УК»). Коли вода наближається до ядра планети, то нагрівається до певної температури. Далі велика кількість води вихлюпується назад в океанське дно завдяки гідротермальним джерелам.

Більш ранні дослідження показують, що це явище є лише одним з багатьох, які визначають підйом і падіння рівня океану.

У дослідженні, опублікованому в журналі Geochemistry, Geophysics and Geosystems, команда під керівництвом геологів з Університету Осло детально описала свої висновки, що стосуються цього явища, включаючи історичні свідчення коливань рівня моря більш ніж на 200 метрів поряд з так званими суперконтинентальними циклами кожні 300-500 мільйонів років.

Крістер Карлсен, провідний автор дослідження і вчений Центру еволюції і динаміки Землі UiO, сказав, що це явище можна простежити зважаючи на одну велику геологічну подію: розщеплення суперконтиненту Пангея 200 мільйонів років тому.

«Розпад Пангеї був пов'язаний з часом дуже швидкої субдукції тектонічних плит», – пояснив Карлсен, додавши, що коли Пангея розпалася, глибокий водний цикл, що утворився, призвів до падіння води на 130 метрів як в Панталасі, так і в Тетісі, двох головних океанах того часу.

Згідно з геологічними даними, коли суперконтинент Пангея почав розколюватися, з'явилися нові океани, починаючи з Північної Атлантики, яка з'явилася приблизно 175 мільйонів років тому, а потім Південна Атлантика 145 мільйонів років тому. Розкол також закрив Тетісовий океан і народив Північно-Льодовитий океан, найменший океан на Землі. Потім виник Тихий океан, що утворився в мезозойську еру із залишків древнього океану Панталасі. Триваючий тектонічний рух між тим, призвів до утворення «наймолодших» сучасних океанів: Індійського і Антарктичного або Південного, п'ятого за рахунком океану на Землі.

«У той час як глибокий водний цикл може ефективно змінювати рівень моря протягом сотень мільйонів до мільярдів років, зміна клімату може змінити рівень моря від нуля до 100 років. Для порівняння, нинішній підйом рівня моря, пов'язаний зі зміною клімату, складає близько 3,2 міліметра в рік. Падіння рівня моря, пов'язане з глибоководним циклом, становить близько 1/10 000 від цього», – додає Карлсен.

Вчені впевнені, що такі процеси не несуть в собі будь-якої небезпеки. Адже саме це явище стало причиною утворення сучасних океанів на нашій планеті.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»