Новонароджена Земля «з’їла» кілька зародків планет після її зіткнення з Тейєю, прамамою Місяця, сліди яких геологи знайшли в найдавніших породах нашої планети в Гренландії.
Про це повідомляє УНІАН.
«Ми побудували комп’ютерні моделі того, як новонароджена Земля стикалася з іншими небесними тілами, і як їх метали і силікати перемішувалися з матерією нашої планети у той час, який ми називаємо «епохою пізньої аккреції». Ці розрахунки показують, що в надрах Землі є набагато більше інородної космічної матерії, ніж вважали раніше. Це суттєво змінює історію еволюції Землі», – заявив Симон Марчі (Simone Marchi) з Південно-західного дослідницького інституту в Боудера (США).
Вчені вважають, що Земля під час еволюції зіткнулася з безліччю зародків планет, вагома частина матерії яких захована в надрах нашої планети. Вони прийшли до такого висновку, створивши комп’ютерну модель новонародженої Сонячної системи, яку населяли не тільки Земля і Місяць, але і «мертві» зародки планет, які періодично стикалися з нашою планетою та іншими небесними тілами.
До сьогодні науковці вважали, що Земля мала пережити десятки або навіть і сотні подібних зіткнень. Велика частина матерії таких зародків планет під час зіткнення із Землею повинна була або випаруватися, або уламки викинуло в космос, в результаті чого лише 0,5% маси матерії «чужих» світів мало б залишитися на Землі. Розрахунки команди Мархи показали, що це не так. Якщо хоча б невелика частина цих планет була більшою за 1500 кілометрів шитину, то тоді надра Землі, складалися приблизно на 2,5-3% з гірських порід, що сформувалися у надрах інших планет.