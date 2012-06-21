Люди, які пережили серцевий напад у вихідний день, мають менше шансів дістатися до лікарні, ніж ті, хто зіткнувся з ним у будні, з'ясували кардіологи з Копенгагенського університету. Результати вони представили на симпозіумі Американської кардіологічної асоціації.
Дослідники вивчали ситуації, в яких пацієнт постраждав від серцевого нападу в громадському місці і йому намагалися допомогти за допомогою встановленого там дефібрилятора. Вони відібрали 3000 випадків зупинки серця по всьому світу. 27% пацієнтів в результаті вижили і потрапили до лікарні. При цьому в період з 12:00 в суботу до 23:59 в неділю ймовірність вижити знижувалася майже на 20%. Також виживання знижувалася у літніх пацієнтів і у тих, хто переніс серцевий напад у будинку.
Вчені пояснюють такий результат тим, що у вихідні дні люди рідше знаходяться в громадських місцях або поруч з кимось, хто може надати допомогу. Це означає, що необхідно підвищити доступність «громадських» дефібриляторів і навчити людей першої допомоги при інфаркті, вважають вони.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»