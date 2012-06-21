Вірус SARS-CoV-2, що провокує коронавірусну інфекцію COVID-19, може виживати в морозильній камері протягом двох років. Таку заяву, за даними видання Al Arabiya, зробив вчений Мохамад Мооті, керівник відділу інфекційних захворювань клініки Клівленда в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати).
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У коронавірусу знайшли слабке місце
Мооті спростував міф про те, що новий коронавірус швидко гине при екстремально низьких температурах. Вчений зазначив, що якщо вірус схожий на інших представників сімейства коронавірусів (а він схожий), то він, як і вони, може виживати при мінусовій температурі до двох років.
«Існують дослідження, які показують, що при температурі близько мінус двадцяти за Цельсієм коронавіруси можуть зберігати життєздатність до двох років», – сказав Мооті, додавши, що в звичайній холодильній камері, тобто, при температурі близько плюс чотирьох градусів Цельсія, коронавіруси живуть приблизно три доби.
«Якщо новий патоген є таким же стійким, як інші коронавіруси, але він може виживати на продуктах в морозильниках, а також на стінках морозильних камер», – заявив Мооті, уточнивши, що у вчених поки немає доказів того, що новий коронавірус може передаватися через їжу. «Людям слід приділяти підвищену увагу особистій гігієні і мити руки після контакту з будь-якими поверхнями – це знижує шанси зараження», – порадив експерт.
Як раніше повідоляв "Урядовий кур'єр", теорія про штучне походження коронавірусу не підтвердилася. Про це повідомили вчені з США та Великобританії, які вивчали збудник коронавірусної інфекції.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»