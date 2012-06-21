Канадські вчені стурбовані таємничим радіосигналом, отриманим з надр космосу. Експерти з Британської Колумбії розповіли про загадкове «послання», походження якого їм ніяк не вдається встановити. Вчені записали його в режимі реального часу. Радіосигнал отримав назву FRB 180725A.
Канадські астрофізики повідомили про те, що радіотелескоп вловив сигнал, який виник, ймовірно, через вибух, що прогримів за межами нашої Сонячної системи. Тривалість сигналу була всього кілька мілісекунд.
Частота зафіксованого вченими радіосигналу була всього лише 580 мегагерц. Фахівцям також вдалося зафіксувати ще два радіосигналу з частотою близько 400 мегагерц. Імовірно, це вибух якоїсь наднової зірки, який стався мільйони років тому на відстані в мільярди кілометрів.
«Такі сигнали можуть посилати і екзотичні типи космічних об'єктів», – вважає професор астрофізики Ноттінгемського університету Крістофер Конселіс.
Як повідомляє видання Daily Star, більшість сигналів беруть свій початок в галактиці Чумацький Шлях.
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Нагадаємо, що протягом минулих десяти років експерти отримали понад 30 таких послань. Вчені вважають ці сигнали одними з найбільш таємничих явищ, що фіксуються у Всесвіті. Фахівцям поки не вдалося з точністю визначити їх природу. Однак передбачається, що отримані радіосигнали свідчать про те, що в глибинах космосу відбувається «екстремальна» активність, віддалена від Землі на мільярди світлових років. Можливо, її джерелом може бути поки не відкрита зірка або позаземне життя …
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»