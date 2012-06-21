Помірне вживання алкоголю може стати двигуном успіху і позитивно позначатися на здоров'ї людини. Таку думку висловив професор Оксфордського університету і член Британської академії Робін Данбар.
У статті, опублікованій в Daily Mail, вчений зазначає, що люди як і мавпи є соціальними істотами, що мають потребу в спілкуванні і дружбі. Активне соціальне життя, згідно з багатьма дослідженнями, знижує рівень стресу і рухає еволюцією.
У цьому питанні алкоголь, на його думку, є одним з головних способів соціальної адаптації.
«Справа не тільки в тому, що алкоголь допомагає нам розслабитися і стати більш доброзичливими, але він пробуджує механізм мозку, який тісно пов'язаний з побудовою і збереженням дружніх відносин – цей механізм система ендорфінів», – пише вчений.
Дослідження показали, що найчастіше на самопочуття і здоров'я людей впливає кількість друзів – чим більше підтримки отримує людина, тим швидше йде на поправку, наприклад, після операцій.
«Хоча роль алкоголю в підтримці дружби так само є, ендорфіни, викликані посиденьками в пабі з друзями, можуть налаштовувати імунну систему, активуючи захисний механізм, який бореться із захворюваннями», – заявив Данбар.
Він зазначив, що також позитивно на психологічному стані людей позначаються заняття спортом.
При цьому вчений підкреслив, що зловживання алкоголем наносить непоправної шкоди здоров'ю. Але стакан пива в компанії друзів може надати і позитивний ефект, так як п'ють в компанії люди рідше стають алкоголіками.
Раніше повідомлялося, що помірне вживання алкоголю на третину знижує ризик смерті від серцевого нападу в порівнянні з людьми, які не пью зовсім.