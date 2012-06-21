Вірусне навантаження показує кількість вірусних частинок у крові інфікованої людини на 1 мілілітр крові. За словами вчених, чим більша доза вірусу, з якою стикається людина, тим вище ризик захворювання. У деяких випадках перебіг інфекції може приймати вкрай важкі форми. Дослідження показали, що це правило стосується всіх вірусів, в тому числі грипу та COVID-19.

Доктор Коннор Бемфорд, науковий співробітник з вірусології та противірусного імунітету в Інституті експериментальної медицини Уеллкома-Уолфсон Університету Квінс у Белфасті, пояснив, як висока доза вірусу може вплинути на тяжкість симптомів COVID-19. Відео було опубліковано на каналі Queen's University Belfast в Youtube.

«Навіть якщо 100 вірусних частинок будуть передані від однієї людини до іншої, заразитися дуже легко. Насправді у нас є докази того, що з чим більшою кількістю вірусних частинок ви контактуєте, тим вищі шанси заразитися COVID-19 », – заявив він.

За словами вченого, ризик зараження тим вище, чим частіше інфікований контактує з людьми. Наприклад, якщо він проживає в одній кімнаті або квартирі зі своїми родичами або друзями, у них шанси зараження виростають у кілька разів.

«Якщо ви отримаєте високу дозу вірусу, це може означати, що захворювання у вас буде протікати у важчій формі. Однак поки це тільки попередні висновки, ми досі вивчаємо це питання», – зазначив Бемфорд.

При цьому дослідник спростував твердження про те, що людина, яка вилікувалася від коронавірусу може захворіти повторно, якщо заразився хтось із її близьких. Він пояснив, що у перехворілих формується імунітет, які буде захищати організм від нового інфікування. Крім цього, він порадив регулярно провітрювати приміщення, щоб зупинити поширення вірусу. «Це те, що лікарі роблять в лікарнях і у себе вдома», – сказав він.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»