Британський фізик Чандра Викрамасингх ще в лютому заявив, що короновірус SARS-CoV-2 потрапив на Землю в жовтні 2019 року. Його приніс метеор, який вибухнув в небі, над Китаєм. Більш того, над районом Ухань. Учений заявив, що метеор «містив усередині монокультуру інфекційних частинок вірусу, які вижили у внутрішній частині розпеченого метеора». Інфекція поширювалася планетою повітрям. Яким чином?
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Фізик впевнений, що вірус потрапив у стратосферні повітряні потоки Землі, які рознесли його вздовж смуги між 40-60 ° північної широти. До речі, всі основні сильні спалахи хвороби з'являються саме у цьому діапазоні.
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Більшість вчених, і перш за все епідеміологи, категорично незгодні з версією професора Викрамасингха, підкреслюючи, що COVID-19 схожий на інші вже відомі науці коронавіруси. Треба відзначити, що Викрамасингх раніше доводив, що ще один коронавірус, який викликав важкий гострий респіраторний синдром (SARS), також потрапив на Землю з космосу. Він зародився також в Китаї, над яким також вибухнув метеор.
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Раніше фізик навіть написав книгу під назвою «Хвороби з космосу», де стверджує, що такі хвороби, як ГРВІ чи грип, теж занесені на Землю ззовні.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»